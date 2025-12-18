Editorial

Editorial: El desafío de las negociaciones comerciales con una potencia impredecible

Sería injusto atribuir a nuestro equipo negociador la escasez de logros con Washington porque la rigidez de las posiciones estadounidenses deja poco espacio para avanzar. Sin embargo, es vital convencer a Estados Unidos de que Costa Rica es un aliado confiable y de que las alianzas que forjemos serán también en su beneficio

Por La Nación
Estados Unidos elevó del 10% al 15% el arancel a Costa Rica por tener superávit comercial.
A diferencia de lo ocurrido hace 20 años, las negociaciones que hoy mantenemos con Estados Unidos son más políticas que técnicas y responden a un cambio radical en la política comercial de ese país, que busca distanciarse del sistema multilateral. (Shutterstock/Shutterstock)







