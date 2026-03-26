Editorial

Editorial: El daño que Nogui Acosta no ve

Hace unos días, el jefe de bancada de la próxima fracción oficialista defendió con una pregunta preocupante la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial. El daño no está en lo que se encuentra; el daño está en lo que se rompe y ocurre cuando el Estado cruza el umbral sin autorización judicial

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Por La Nación
Nogui Acosta Jaén
Los retrocesos en materia de libertades se justifican en nombre de urgencias reales como seguridad, orden público o combate al crimen. Así ha querido hacerlo ver Nogui Acosta. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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