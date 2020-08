El dorso del folio 77 ahora presentado por la Caja tampoco prueba que la aceptación de las mascarillas por “interés público” y no de entera conformidad obedezca al método de sujeción (ligas en lugar de tiras de amarre) y no al hecho puro y simple de su falta de aptitud para el uso médico. El manuscrito solo señala que las mascarillas no se corresponden con el código 2-97-01-0150. Efectivamente, ese código se refiere a mascarillas quirúrgicas desechables y las recibidas “por interés público” no lo son.