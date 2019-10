La universidad no es de la minoría vandálica. No son ellos quienes la construyeron y mucho menos pueden arrogarse el derecho a destruirla. Hacerlo es una bofetada al país. Costa Rica entera paga por los edificios y se verá obligada a pagar, también, por la reparación de los daños. Los supuestos “propietarios” de lo rayado no se preocuparán por eso.