Tendrían razón si el gobierno no se hubiera comprometido ya a iniciar conversaciones con el FMI en enero y si el préstamo no fuera a utilizarse en canje de deuda cara por otra más barata. La garantía del buen uso del dinero podría ser, simplemente, la firme advertencia de no aprobar un cinco más si los $250 millones no son utilizados para el refinanciamiento.