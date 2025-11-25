Editorial

Editorial: Doloroso y peligroso apagón: radios y canales al borde del cierre

Muchas emisoras quedarán silenciadas si no cambian el modelo para subastar el espectro radioeléctrico. La Sutel optó por un procedimiento que contradice los mejores principios y prácticas internacionales

EscucharEscuchar
Por La Nación
Radio y televisión, antenas
Antenas de radio y televisión instaladas en las cercanías del volcán Irazú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialemisoras de radio y televisiónSutelsubastafrecuencias radioeléctricasCanaraRodrigo Chaves
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.