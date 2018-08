Pero 1980 no marca la inauguración de un nuevo modelo, sino la culminación del anterior. En ese año, el país sufría la crisis económica más devastadora de su historia reciente, con índices de pobreza cercanos al 50 % cuando finalizó el periodo presidencial de Rodrigo Carazo, en 1982. La implosión del “Estado gestor”, como lo denominan con benevolencia los textos del MEP, todavía nos está pasando la cuenta. La matrícula en escuelas y colegios cayó abruptamente en los primeros cinco años de la década del 80 porque las familias no podían mantener a los jóvenes en el sistema educativo y todavía hoy la “generación perdida” engrosa las filas de la mano de obra no calificada.