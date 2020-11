No es la primera vez que se escucha hablar de los fondos de pensiones como si fueran bienes de difunto. Hace unos años, cuando la crisis del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social se vio en aprietos y las autoridades convocaron un diálogo para no resolverlos, funcionarios de la institución propusieron trasladar al IVM los fondos de pensiones creados por la Ley de Protección al Trabajador, arrebatándolos a sus legítimos propietarios. La idea no pasó de la enunciación, pero no está muy lejos de la propuesta planteada en el diálogo multisectorial.