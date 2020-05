El problema no termina ahí porque el Ministerio de Hacienda también ha venido acumulando un pasivo creciente con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en virtud de las contribuciones no pagadas por el Estado como tal y como patrono. Esos compromisos no suelen considerarse parte del endeudamiento del Gobierno Central porque no están documentados en bonos. Tampoco afectan el endeudamiento del sector público como un todo, pues, al realizar el cálculo, los pasivos del Ministerio de Hacienda se compensan con los activos de la CCSS.