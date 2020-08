El ámbito de acción de la Defensoría es amplio y siempre existirá la tentación de extenderlo demasiado. La institución no fue creada para interferir en la conducción de la política fiscal o hacendaria. Tampoco le competen las decisiones de comercio exterior. No obstante, en diversas oportunidades, ha intervenido en debates sobre políticas públicas cuya naturaleza no es propia de sus funciones. Eso la ha aproximado al fragor de la política partidaria donde ninguna magistratura de influencia puede sobrevivir.