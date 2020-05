Desde ahora, el gobierno debe anunciar un plan de control de los gastos innecesarios en el sector público, así como una reorientación de las erogaciones hacia los fines que se han tornado prioritarios. Eso no se ha visto hasta ahora: el desempleo no ha afectado un ápice a la burocracia pública y no se ve por ningún lado muestras de solidaridad ni de reparto equitativo del costo de la pandemia. Tampoco se han visto ahorros en programas de baja prioridad para financiar los gastos requeridos con el fin de evitar una calamidad. Esperamos el anuncio de acciones concretas y su pronta ejecución.