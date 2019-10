La explicación es desconcertante. Las solicitudes de adecuación proliferan en el segundo grado, un estadio vital para cimentar habilidades requeridas en años siguientes, y el MEP no ha intentado identificar los motivos. En cambio, señala el “peligro” de la hipótesis del nexo entre las adecuaciones y las variaciones del programa, aunque estas últimas se relacionan directamente con las carencias de los alumnos promovidos al segundo grado. En eso no hay hipótesis: por el contrario, hay una decisión explícita de no reprobar a los estudiantes en el curso de Español de primer grado.