El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos libera de las cruzadas en nombre de tan elevados principios con la simplísima conclusión de que la restricción vehicular no viola las garantías constitucionales. Eso, no cabe duda, se lo debemos a la ANFE. Hecho el pronunciamiento de los magistrados, Costa Rica no es menos libre, menos democrática, ni menos respetuosa de la ley. Los principios defendidos no son los de la Constitución y más parecen un triste recurso para figurar, pero, en las circunstancias, el principismo volverá a aflorar. Es necesario estar alerta para no confundirse.