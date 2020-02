La Nación no se salvó de caer en la trampa. Nuestra edición impresa del martes incluyó un titular de portada apto para aumentar la confusión: “Diputados investigarán unidad de manejo de datos confidenciales”. Como es obvio, el titular da por sentado que la oficina investigada manejó datos confidenciales e implica que esa es su razón de ser. Lo primero no está comprobado y lo segundo no es cierto. La oficina, valga repetir, tenía el propósito de hacer análisis de datos; la investigación dirá si se desvió de esa misión para cometer un ilícito.