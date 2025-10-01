Editorial

Editorial: Deberes esenciales al comenzar la campaña

Hoy, el Tribunal Supremo de Elecciones convocará oficialmente a las urnas y arrancará la carrera electoral. Desde nuestra labor periodística, nos sumamos a la responsabilidad colectiva de proteger la integridad del proceso

Por La Nación
Bandera de Costa Rica formada por personitas, elecciones 2026
El gran propósito que todos los actores, individuales y sociales, debemos impulsar, es proteger la integridad del proceso; en nuestro caso, desde el buen ejercicio periodístico; en el de otros, desde sus particulares deberes cívicos, políticos e institucionales. (Shutterstock/Shutterstock)







editorialelecciones 2026campaña electoral
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

