La Sugef también se opone a las moratorias generalizadas porque no todos los sectores de la economía resultan igualmente perjudicados por una crisis. Muchas actividades siguen su curso a pesar de las circunstancias adversas y los pensionados no han sentido merma en los ingresos. La banca se dedica a ver caso por caso para decidir según la situación particular de cada cliente. Esa es la esencia de su negocio en buenos y malos tiempos.