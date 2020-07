La lucha contra la evasión de los impuestos sobre el valor agregado y la renta, el financiamiento del Régimen No Contributivo de pensiones y la fidelidad a lo prometido en el 2018, cuando el Congreso aprobó la reforma fiscal, son razones de sobra para celebrar que la posposición del 1 % del IVA sobre la canasta básica no prosperara. No obstante, los legisladores parecen decididos a adoptar la medida aunque sea durante seis meses y dispensaron de trámites un proyecto de ley para lograrlo.