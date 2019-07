La lista de “álguienes” agraviados es mucho más larga y se impone preguntar a quienes hoy piden disculpas por qué se creen con derecho a infligir tanto sufrimiento para luego decir “perdonen, no fue la intención”. Eso no es cierto. El dolor ajeno fue la intención y el método. Sin él, no tiene sentido cerrar una vía. Por eso, los traileros no se ubicaron en algún remoto camino vecinal rodeado de rutas alternativas. No vengan ahora con cuentos.