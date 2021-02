En aras de preservar el statu quo, sectores capaces de poner el grito en el cielo por toda afectación de las transferencias del Estado propusieron reducir los rendimientos de la deuda colocada en los fondos de pensiones. La idea es absurda, porque esas inversiones no pertenecen a los operadores, sino a los afiliados y reducir unilateralmente sus tasas de interés equivale a incurrir en default o impago. Esos mismos sectores deberían apoyar la aplicación de su lógica donde sí es factible hacerlo. No hay que manipular tasas, sino evitar la acumulación y utilización de fondos no ejecutados para comprar bonos y generar intereses.