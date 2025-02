Editorial: Criptomonedas: de la disrupción al desafío de regularlas

Resulta imposible seguir ignorando la realidad de las criptomonedas. Desde el surgimiento del bitcóin, creado por Satoshi Nakamoto luego de la crisis financiera del 2008, las criptomonedas han crecido en popularidad entre los inversionistas. Se estima que aproximadamente el 20% de los adultos y el 36% de los millenials en Estados Unidos han invertido en criptomonedas, un mercado de más de $2 billones, mientras que aquellas han ganado terreno en países tan alejados como Vietnam, India y Pakistán.

Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan criptografía avanzada para garantizar la seguridad de las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Funcionan en redes descentralizadas que se sustentan en la tecnología del blockchain, un sistema de registro distribuido que elimina la necesidad de intermediarios como gobiernos, bancos o aplicaciones como Paypal o Venmo. Al basarse en dicha tecnología, se argumenta que las criptomonedas brindan seguridad en el tanto el récord es totalmente público y abierto, no depende de una única fuente sino de una red de computadores no relacionados que verifican y almacenan los datos, y la información es de carácter permanente, es decir, no puede borrarse ni modificarse.

Para muchos, el atractivo de estas monedas digitales reside en su descentralización, la poca capacidad de intervención que hasta ahora han tenido los gobiernos para su regulación y la posibilidad de crear un sistema financiero alternativo al tradicional. Lo cierto, sin embargo, es que el comercio de las criptomonedas se caracteriza por su altísima volatilidad, lo que ha hecho que alguna gente se enriquezca de forma exagerada literalmente de la noche a la mañana, mientras que otros hayan perdido sus fortunas con la misma rapidez.

De ahí que países como China hayan prohibido totalmente su comercio o que la administración del expresidente Joe Biden adoptara una política restrictiva para el mercado de criptomonedas. Asimismo, en El Salvador, primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense, en 2021, recientemente tuvo que dar marcha atrás luego del convenio suscrito por el Fondo Monetario Internacional y las advertencias de este sobre la exposición a los altos riesgos macrofinancieros, como consecuencia de la falta de datos centralizados y la muy escasa supervisión regulatoria.

En contraste, en enero pasado, la segunda administración Trump introdujo cambios significativos en la política estadounidense sobre la materia y promulgó una orden ejecutiva tendiente a promover activamente dicho sector y posicionar al país como la capital de la tecnología financiera digital. Para ello, se pretende crear un marco regulatorio apropiado que incentive la inversión en los mercados y la creación de activos digitales. Asimismo, no son un secreto las cuantiosas donaciones políticas sufragadas por el sector, ni el cabildeo que ejercen para que se promulgue legislación en su favor.

Es de esperar entonces que, por estas razones –junto con factores tecnológicos, el desarrollo de nuevos productos digitales y una todavía mayor demanda–, en el futuro cercano veamos la consolidación y adopción acelerada de las criptomonedas. Ello nos obliga a entender y tener conciencia de sus potencialidades y peligros. Ciertamente, por sus características, las criptomonedas sean una alternativa apropiada para algunas figuras que tienen razones para evitar recurrir al sistema financiero tradicional y no son pocas las instancias de actos delictivos realizados con aquellas.

El más reciente escándalo, que involucra directamente al presidente argentino, Javier Milei, promocionando una nueva criptomoneda –la $LIBRA–, es un ejemplo claro de esos peligros. El esquema resultó en una aparente estafa o rug pulling, con alegados vicios de corrupción, que provocó pérdidas millonarias para decenas de miles de inversionistas, apenas horas después de que aquel –ya sea por ingenuidad, desconocimiento o complicidad– avalara eufóricamente en redes sociales su lanzamiento.

Pero eso no significa que, a pesar de su naturaleza disruptiva, debamos ignorar su existencia u obviar el potencial transformador de esta tecnología en términos de mayor transparencia, reducción de costos, trazabilidad o democratización económica.

Por el contrario, cuanto más pronto dimensionemos ese potencial, calibremos sus amenazas y regulemos apropiadamente su existencia, mejor podremos evitar que se convierta en una fuerza destructiva inmanejable. Así, con cierta dosis de escepticismo y cauteloso optimismo, debemos estar atentos a las experiencias regulatorias, de acceso a la información, educación financiera y supervisión de otros países para aprender de sus errores y aciertos.