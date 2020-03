Las economías modernas funcionan con base en el crédito, que actúa como lubricante y permite ejecutar proyectos rentables aunque los emprendedores no cuenten con los recursos necesarios para ponerlos en marcha. Al conceder crédito, toda entidad financiera está expuesta a que el deudor no pueda honrar su compromiso. También asume un riesgo cambiario cuando el deudor tiene ingresos en moneda local y se endeuda en divisas. Además, existe el riesgo país, producto de factores macroeconómicos que los contratantes no controlan y pueden llevar a la mora generalizada. Venezuela y Argentina constituyen claros ejemplos.