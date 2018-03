El proyecto lleva tres meses en una gaveta y ahí permanecerá por decisión de la Presidencia de la República, a pedido del ICE. No había otra forma de evitar la aprobación de la exigencia incluida mediante la moción de Redondo. La consulta de 20 congresistas a la Sala Constitucional sobre el condicionamiento del préstamo no fructificó. Los magistrados no encontraron incompatibilidad alguna entre el texto y la ley fundamental.