¡Vaya creatividad! Ojalá semejante práctica no despierte la envidia de los sindicatos del ICE, del AyA y otros del sector público y demanden, amenazando con ir a huelga, si no se atiende su solicitud, del pago de un Refice y un Reaya, beneficios que –como en el Poder Judicial– pueden ir de un 10 % a un 30 % del salario base. En ese caso, no habrá reforma tributaria capaz de eliminar el déficit fiscal.