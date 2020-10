Es una estrategia perdedora. El daño inmediato lo sufren los ciudadanos y no tienen incentivo alguno para tolerarlo. El “movimiento” no merece ese nombre y en su confusa agenda se trasluce la ambición de los dirigentes y sus desesperados intentos de recobrar la vigencia perdida. La comunidad, no importa su enojo por la posibilidad de nuevos impuestos u otros agravios, no encuentra cómo identificarse con quienes le hacen la vida imposible. Además, conoce a los participantes locales y no siempre los tiene en alta estima.