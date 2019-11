Según el CFIA, la práctica significa una enorme pérdida de recursos financieros para los gobiernos locales porque no reciben los cánones establecidos. En todo el país, la suma no percibida por este concepto es de aproximadamente ¢344 millones, a los cuales sería necesario restar los costos administrativos de conceder los permisos. Lo preocupante no son las modestas sumas no ingresadas a la arcas de las municipalidades, sino la inseguridad creada por las construcciones al margen de la ley y del código de construcción.