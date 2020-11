Mediante el convenio, el gobierno pretende obtener suficientes dosis para vacunar a la quinta parte de la población a costo reducido, pero no se ha dado cuenta, según los aficionados a la teoría de la conspiración, de que cayó en manos de un complot para despoblar el mundo. Esa no es la única imbecilidad en nuestras redes sociales. No falta quien proclama la covid-19 como «más falsa que Judas» y acusa a los centros de salud de manipularla y colaborar en su transmisión.