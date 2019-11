Cabe señalar que, además, La Nación difundió las insinuaciones del diputado, que hacen a un lado los legítimos motivos para cuestionar el proyecto de ley y nos implica sin razón en la defensa de intereses de la Cervecería. Dimos a conocer esas insinuaciones y más bien fue Ulate quien no se animó a reiterarlas cuando lo confrontamos. Cuando se le preguntó si insinúa que La Nación denunció el proyecto de etiquetado porque comparte directivos con Fifco, respondió con un contundente “no, no, no”. Más adelante, cuando se le preguntó si sus alusiones a “la parte empresarial” tenían el mismo propósito, respondió: “No, yo no tengo pruebas para decir esto”.