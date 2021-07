Si la apelación no prosperara, la presidencia podría considerar el indulto, pero el caso debe prestarse para un debate más amplio sobre la gradualidad de la pena, su proporcionalidad, la relación con el daño causado y el grado de involucramiento del reo en el narcotráfico. Una cosa es la venta de marihuana al menudeo y otra la criminalidad organizada para trasegar kilos de cocaína. También hay grandes diferencias entre el traficante a gran escala y el vendedor adicto, necesitado de financiar su vicio, pero recuperable mediante tratamiento. En el primer caso, no cabe duda del propósito de lucrarse mediante el emprendimiento criminal. En el segundo, se trata más de un asunto de salud pública y, en esas circunstancias, la respuesta del Estado no puede tardar ocho años.