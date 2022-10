Editorial: Coincidencia en torno a la estabilidad

Los conflictos nacidos de excesos verbales y confrontaciones imprudentemente llevadas al plano personal no deben interferir con las decisiones necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Compartimos la preocupación expresada a los diputados por el presidente Rodrigo Chaves durante la tensa reunión del martes, en la Asamblea Legislativa.

Más allá de las disputas políticas y personales está la ineludible obligación de velar por la buena administración de las finanzas públicas. Eso incluye el pago puntual de las obligaciones y su refinanciamiento en los términos más favorables posibles. Tienen razón los diputados en su decisión de poner límites y pedir cuentas, pero deben armonizarla con la necesidad de refinanciar la deuda.

El Gobierno debe conseguir $1.000 millones (¢627.000 millones) para enfrentar, el 26 de enero próximo, los vencimientos de una parte de los eurobonos emitidos hace una década para financiar el gasto público. Por eso ha insistido en una nueva colocación de $6.000 millones con el argumento de lograr tasas de interés más bajas.

Un importante grupo de diputados se resiste a satisfacer la petición de golpe y plantea la aprobación de las emisiones por tractos, argumentado la posibilidad de una desviación de los recursos hacia gastos menos apremiantes. La resolución del diferendo exige serenidad, disposición negociadora y también reconocimiento de la realidad creada por la exigibilidad de las obligaciones dentro de apenas tres meses.

En medio del debate se cuelan las tensiones creadas por el ataque personal y el insulto. En esas condiciones, a nadie se le puede pedir buena disposición, pero el esfuerzo de sobreponerse, sin renunciar a la defensa frente al agravio, bien vale la pena si se consideran las consecuencias, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad.

La inflación es el peor y más regresivo de todos los impuestos. Ya tenemos demasiada como para correr el riesgo de alimentarla. El aumento en las tasas de interés no necesita más empuje para frustrar las aspiraciones de miles y desequilibrar los presupuestos de muchos más. Un tipo de cambio desbocado puede tener efectos devastadores y la falta de crecimiento económico atiza el desempleo.

Por esas y otras razones, la preservación de la estabilidad macroeconómica es un punto donde todas las fuerzas políticas deben encontrar la forma de coincidir. Lograrla no es posible sin asegurar la atención de la deuda. Aparte de refinanciar los vencimientos del año entrante, es indispensable asegurar el pago de intereses.

¿A qué se debe el conflicto por el Presupuesto entre el Gobierno y los diputados?

Desafortunadamente, la Comisión de Asuntos Hacendarios recortó del Presupuesto Nacional para el 2023 unos ¢81.000 millones destinados al pago de intereses. Los diputados reasignaron los recursos a otros gastos. La insatisfacción con el presupuesto nace de los recortes hechos por el gobierno sin consulta previa con las instituciones afectadas, que perdieron la oportunidad de influir en la distribución de los recortes entre sus oficinas y programas.

No obstante, los diputados, lejos de enmendar la plana, crean el riesgo mayor de un incumplimiento cuyos efectos se harían sentir en todos los rincones y, con más fuerza, entre los más necesitados. En este otro punto el ánimo de confrontación también crea distorsiones y estancamientos peligrosos. Si esos males no pueden ser erradicados de inmediato, cuando menos es necesario aprender a lidiar con ellos sin permitirles causar daños mayores. En este momento, no hay tiempo para detenerse a recriminar agravios sin avanzar en lo fundamental.