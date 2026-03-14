Editorial

Editorial: Cero tolerancia a los abusos en la Iglesia

En una alocución reciente, monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, reconoció faltas graves y marcó un oportuno sendero. No siempre fue así; en el pasado, el silencio de la Iglesia costarricense contribuyó a la impune perpetuación de los abusos y acentuó el dolor y los traumas de las víctimas

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Por La Nación
Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de los obispos José Manuel Garita Herrera y Javier Román Arias; el nuncio apostólico, Mark Gerard Miles; monseñor José Domingo Ulloa y el sacerdote Daniel Portillo.
Inauguración del Quinto Congreso Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (Ceprome). En la foto, los obispos José Manuel Garita Herrera y Javier Román Arias; el nuncio apostólico, Mark Gerard Miles; monseñor José Domingo Ulloa y el sacerdote Daniel Portillo. (Lucía Astorga /La Nación)







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