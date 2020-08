Más allá de eso, la historia surgida de las explicaciones de la Caja, aun si las aceptamos sin discusión, es alarmante: en plena pandemia, admiten la entrega de 700.000 máscaras rotuladas no aptas para uso médico, sin notar la clara advertencia en el empaque, no obstante la aplicación de minuciosas pruebas de calidad, de las cuales la Auditoría no halló rastro. La única disconformidad fue con las ligas, en lugar de tiras de amarre, por lo cual recibieron el material invocando el interés público y el peligro de desabastecimiento. Sin embargo, solo dejaron constancia de que el producto no corresponde al código 2-97-01-0150, es decir, no son las mascarillas de uso quirúrgico pretendidas inicialmente. Un mes más tarde, aclaran que la falta de correspondencia entre el código y el producto no fue anotada por la falta de aptitud para usos médicos, sino por el mecanismo de sujeción, menos cómodo que el pretendido originalmente.