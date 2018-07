El crecimiento de la cartera de préstamos a menor ritmo no es la principal causa pues, aunque se hubiera estancado, las utilidades no tendrían por qué bajar como lo hicieron en 12 de los 16 bancos examinados. En cambio, el aumento en la mora, y las provisiones que obliga a hacer, sí explica en mucho los modestos resultados del primer semestre. La normativa que exige reservar más por los créditos concedidos en divisas a quienes no las generan también contribuye a explicar la caída en las ganancias.