Sin embargo, no está claro cuánto durará la pandemia de la covid-19 ni qué impacto tendrá en el aparato productivo e, indirectamente, sobre el sistema financiero. Por tanto, es recomendable que los intermediarios —bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades financieras de carácter no bancario— se abstengan de repartir dividendos durante la emergencia y, más bien, se propongan operar con índices de suficiencia patrimonial holgadamente superiores al 10 % exigido por la normativa. Mientras trabajen de esa manera, los depositantes mantendrán la confianza en ellos y no habrá motivo para retirar depósitos.