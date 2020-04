Los ¢9 no son del banquero, sino de personas de todo tipo cuyos ahorros no deben ponerse en riesgo para ayudar a quienes no lo necesitan. Tampoco es razonable apoyar a empresas incapaces de remontar la crisis por mucha ayuda que reciban o a deudores con historial cuestionable antes de la pandemia y ahora se frotan las manos para aprovechar ventajas generalizadas. La ayuda financiera debe ser selectiva, temporal y eficiente. Lo contrario es desperdiciar recursos vitales en este difícil momento.