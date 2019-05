Costa Rica no escapa de la manifestación de discriminación, xenofobia y aporofobia. Un diputado liberacionista anunció la presentación de un recurso judicial para obligar a la Fuerza Pública a cobrar $100 a los extranjeros que se encuentren de forma irregular en suelo nacional. Los foráneos que podrían ser multados no son quienes se hospedan en mansiones u hoteles cinco estrellas; el brazo corto de nuestra ley no llega hasta ahí.