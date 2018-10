La segunda medida, la ampliación de plazos, reduce los pagos pactados y coadyuva a controlar la morosidad de las carteras bancarias. Esa ventaja (cuotas reducidas) se alcanza a costa de alargar el plazo de la operación. No hay almuerzo gratis. Sin embargo, la primera medida (“colonizar” préstamos) no tiene una clara ventaja porque, cuando el entorno cambiario apunta a una devaluación, las tasas de interés para operaciones en moneda local incorporan esa posibilidad y se tornan más elevadas que las dispuestas para los créditos en dólares. Los deudores salvan de la devaluación el principal de sus deudas, pero al precio de pagar una tasa de interés superior. No está claro que eso les favorezca. Tampoco mejora, necesariamente, las perspectivas de cobro de los bancos.