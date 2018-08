El ataque contra la independencia judicial es tan grave, o quizá más, que el del 2012, porque va referido a una decisión en particular, con todas las señales. El escándalo es menor porque no está de por medio la continuidad de un magistrado en particular. Los cuatro firmantes de la posición mayoritaria sobre el matrimonio igualitario enfrentarán la reelección entre el 2019 y el 2021, pero serán confirmados en el cargo salvo la votación en contra de 38 legisladores.