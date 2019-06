Los sindicatos no alegan deficiencias en esas áreas y exponen sus agravios con franqueza. El problema es el contenido de los fallos. Si las sentencias coincidieran con sus opiniones e intereses, no tendrían objeción alguna. Un comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) circula en las redes sociales con una foto de Rueda y un retrato del beso de Judas a Jesucristo. Rueda no debe ser reelecto por “traicionar” los intereses gremiales, es el inequívoco mensaje.