Editorial: Asalto a la democracia en Brasil

En la tarde del domingo, una turba de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que desde hacía un par de meses acampaban frente a la sede de las Fuerzas Armadas en Brasilia, en desconocimiento de su derrota en las urnas, marcharon varias cuadras hasta la plaza de los Tres Poderes, en la capital brasileña. Durante el trayecto, al que se unieron otras personas transportadas desde lugares más distantes, corearon consignas contra el proceso electoral de octubre y a favor de una intervención militar. No enfrentaron ningún obstáculo en el recorrido y, al llegar a su destino, los policías que custodiaban los edificios fueron fácilmente desbordados por la multitud. Sucedió entonces lo ya conocido: un asalto violento y caótico a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

Fue una agresión directa, perversa e inaceptable a la democracia brasileña, que enfrentó el mayor riesgo institucional desde el fin de los regímenes militares, que dominaron Brasil entre 1979 y 1985. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había tomado posesión del cargo una semana antes, se encontraba en una localidad del estado de São Paulo. Los representantes y senadores estaban en receso de verano, que se prolonga hasta febrero, y los magistrados disfrutaban de su asueto dominical. Por esto, el efecto inmediato de la acción, que fue controlada por las autoridades al cabo de cinco horas, con un saldo de 46 heridos, fue la destrucción de ventanas, muebles, objetos de arte y piezas de valor histórico. Centenares de personas han sido detenidas. El lunes, el campamento frente a la sede militar fue desmantelado: una acción bienvenida, pero tardía.

Que un asalto de esta índole haya fracasado solo es motivo de alivio inmediato, porque su trasfondo es mucho mayor, y sin duda existió un alto grado de planeamiento y coordinación por parte de sectores con poder y recursos. Es fuente de una gran inquietud, a la que se suman otras.

Una es la profundidad del daño causado por la gran mentira de Bolsonaro, para hacer aparecer las elecciones que dieron una estrecha victoria a Lula como un fraude. Sus efectos permanecen y pueden revelarse en el futuro de otras maneras. Ayer, desde Orlando, Florida, adonde había viajado el 30 de diciembre para no estar presente en el traspaso del poder, condenó el asalto, pero lo hizo con cómplice tibieza, esperó a que estuviera controlado y lo equiparó a otros hechos de menor gravedad. Peor todavía, aunque el expresidente no hubiera estado directamente en la trama del asalto, en última instancia es el principal responsable de la instigación. Ni siquiera a estas alturas acepta explícitamente su derrota, lo cual atiza el extremismo.

Otra inquietud es el grado de complicidad de sectores de las fuerzas armadas no solo con el asalto, sino también con la teoría conspirativa del fraude que lo alimentó; más aún, cuál será su actitud ante otros hechos de violencia política en el futuro. Sabedores de que en los edificios de los tres poderes no había autoridades de alto rango, es casi seguro que la intención de los asaltantes, así como de sus instigadores, era inducir una intervención militar que, como han pedido desde las elecciones, condujera a un golpe de Estado. No sucedió, pero la intención sigue latente.

También inquieta el grado de lealtad de políticos bolsonaristas hacia la democracia. El presidente del Congreso, de esa tendencia, fue claro y tajante en su condena de los hechos. Además, el lunes firmó una declaración conjunta en que los presidentes de los tres poderes rechazaron “los actos terroristas, vandálicos, delictivos y golpistas” del domingo. Sin embargo, el gobernador del Distrito Federal, donde está Brasilia, Ibaneis Rocha, también bolsonarista, no actuó para impedir el paso de las turbas extremistas, y por esto una orden judicial lo suspendió del cargo por tres meses, mientras se investiga su actuación.

Por otra parte, el asalto a la democracia revela lo profundas y peligrosas que son las fracturas de la sociedad brasileña. Es algo que acompañará a Lula durante sus cuatro años de mandato, pero que no solo le corresponde atender al Ejecutivo, sino también a todas las autoridades y sectores democráticos brasileños.

En lo inmediato, además de un rechazo masivo dentro y fuera del país —que, por suerte, se ha producido—, se impone emprender sin dilación las investigaciones y acciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar a la justicia no solo a quienes actuaron el domingo, sino, especialmente, a sus instigadores. Ya las autoridades judiciales, que en el pasado demostraron su independencia y diligencia, dieron los primeros pasos, y tenemos casi certeza de que seguirán adelante. La impunidad nunca es aceptable, pero menos aún si está de por medio la integridad democrática del país.