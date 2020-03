Esa tarea no puede ser llevada a feliz término, dice Arias, si al elegido no se le reviste de la autoridad suficiente. El ministro de la Presidencia debe tener una trayectoria apta para generar confianza y la disposición de sentarse a dialogar. Además, aconseja manejar la agenda a partir de prioridades y no en procura de aprobar la mayor cantidad posible de proyectos de ley. En la actualidad, hay un grupo de iniciativas de gran impacto.