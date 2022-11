Editorial: Aprovechar el talento femenino

Nuestra información del domingo sobre el importante número de mujeres costarricenses destacadas en el ámbito internacional es motivo de orgullo y reflexión. La jurisprudencia, la ciencia, la economía y la política internacional reciben aportaciones de esas distinguidas profesionales.

El riesgo de un listado es siempre la involuntaria omisión y, en el caso de nuestra publicación, encontramos una, aunque seguramente hay más. Sonia Picado Sotela hizo una larga carrera en el campo de los derechos humanos. La dificultad para hacer una lista exhaustiva contribuye a enfatizar el tema de fondo: Costa Rica tiene talento femenino en abundancia.

Esa conclusión lleva a preguntar por qué no lo aprovechamos más fronteras adentro. Los aportes de las mujeres en el ámbito nacional son enormes, pero se producen a pesar de las contracorrientes del prejuicio y la desigualdad. Los estudios sobre el bono de género confirman que estos aportes podrían ser mucho mayores.

El Informe estado de la Nación acaba de revelar la disparidad de posibilidades de conseguir empleo según el género. Los hombres tienen una probabilidad del 63% frente al 37% de las mujeres. Entre ellas, un significativo número está excluido de la fuerza laboral calificada, pero cuando se deja por fuera ese factor, las posibilidades de las mujeres siguen siendo menores.

El 57% de las mujeres que trabajan tienen secundaria completa o algún nivel de educación universitaria. La cifra se reduce al 42% en el caso de los hombres. Entre las desempleadas, el 46% tiene secundaria completa o más y, en el de los hombres, la estadística es un 44%. Entre quienes están fuera de la fuerza de trabajo, un 27% de las mujeres tiene ese nivel académico y solo un 25% de los hombres.

No obstante, el terreno ganado por la mujer en el sistema educativo no se refleja de la misma forma en el ámbito laboral. La dificultad para encontrar empleo no es el único desequilibrio. También persiste una brecha salarial para las mismas funciones, estimada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un 4,73%. El Programa Estado de la Nación, con otra metodología, estableció la diferencia en un 10% durante el período comprendido entre el 2001 y el 2019.

En comparación con otros países, la estadística parece favorable, pero está influida por el menor número de mujeres en el mercado laboral formal, donde las participantes tienden a poseer habilidades y salarios relativamente altos en relación con los hombres. En efecto, Costa Rica resultó el cuarto país con menor participación laboral femenina en un estudio comparativo de 17 países latinoamericanos.

La realidad se acerca mucho más a las condiciones descritas por Natalia Morales, del Programa Estado de la Nación. La investigadora señaló una realidad que a todos nos consta. La describe como la triple barrera de ingreso al mercado de trabajo. La primera es resolver la asignación del trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de hijos y adultos mayores. La segunda es conseguir el empleo y, la tercera, lograr una retribución equitativa.

La destrucción de las barreras no solo es necesaria por razones de justicia, sino también por las necesidades del desarrollo. El país dejó pasar el llamado bono demográfico sin fortalecer su economía y ahora su mejor apuesta es al bono de género. La incorporación de la mujer a la actividad económica es indispensable para incrementar la producción, incrementar los ingresos tributarios, fortalecer la seguridad social y sostener los regímenes de pensiones ahora que disminuye el peso de los jóvenes y aumentan los adultos mayores.

Según estimaciones del Estado de la Nación para el 2018, si todas las mujeres desempleadas consiguieran trabajo, la pobreza podría reducirse del 20% al 11%. Los efectos serían igualmente dramáticos en otros indicadores. Hacer lo necesario para sacar provecho al talento y esfuerzo de las mujeres costarricenses es una de las tareas más urgentes y depende de derrotar el machismo y los prejuicios enraizados en todos los niveles de la sociedad.

