La gran incertidumbre es qué podrá pasar a partir de ahora. Los manifestantes, con razón, persisten en sus exigencias; el gobierno se mantiene inflexible en no ceder más allá de aspectos accesorios. Quizá su estrategia sea dejar pasar el tiempo para desgastar a la oposición; sin embargo, hasta el momento, no lo ha logrado. El gran riesgo es que opte por una represión más abierta y militarizada, aunque sus consecuencias sean terribles, no solo desde el punto de vista humano, sino también económico y político. Si acudiera a este recurso, Pekín lograría su objetivo supremo e innegociable, cual es mantener y acrecentar el control, pero se verá severamente perjudicado en sus esfuerzos por presentarse al mundo como una potencia responsable. Desgraciadamente, la “lógica” del autoritarismo siempre coloca al poder en el primer lugar de sus prioridades. Por esto, el riesgo de una gran tragedia no puede descartarse.