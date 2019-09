La calidad de vida en un país no necesariamente mantiene relación directa y proporcional con el desarrollo económico, medido, por ejemplo, por el crecimiento del producto interno bruto, que se expande de igual forma si el país produce mantequilla o cañones. No obstante, a fin de cuentas, el crecimiento económico debe manifestarse en una mejor calidad de vida de los habitantes, no en un deterioro.