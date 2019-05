La cifra de desempleo se desglosa en unas 276.000 personas sin empleo que continúan buscando y 60.000 que desistieron de seguir haciéndolo. El elevado desempleo no solo implica un pobre uso de los recursos económicos, en este caso la fuerza de trabajo, sino frustración para muchas personas. Como recién informamos (“60.000 desalentados elevarían tasa de desempleo a 13,4 %”, La Nación, 17/5/2019), algunas personas afectadas se quejan de “la impotencia y la desesperación de no poner un plato de comida en la mesa”, otras de no tener dinero “para pagar el préstamo” hipotecario y otra manifestó estar “estresada y deprimida”. Sus quejas reflejan la inhumanidad del desempleo y representan las de muchos otros costarricenses.