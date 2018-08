La buena administración de la deuda pública, para la cual entidades multilaterales especializadas como el Fondo Monetario Internacional ofrecen consejo sobre las mejores prácticas internacionales (véase, por ejemplo, Guidelines for Public Debt Management, FMI, 2001) constituye condición necesaria para la buena conducción de las finanzas públicas, pero no es condición suficiente. Para que los títulos de deuda de un gobierno sean de aceptación general en el mercado, a tasas razonables, es menester que los fundamentos fiscales sean sanos. Si el endeudamiento del Gobierno crece sistemáticamente año con año, sin que se vislumbren medidas correctivas, los inversionistas rehusarán prestarle más por temor a que el emisor entre en cesación de pagos (default). O, si decidieran hacerlo, muy probablemente exigirán tasas de interés elevadas, compatibles con el riesgo asumido. Esos costos consumirán más y más recursos del presupuesto nacional que pudieron satisfacer otras necesidades apremiantes: infraestructura, seguridad ciudadana, ayudas sociales, etc.