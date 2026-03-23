Editorial

Editorial: ‘Acostumbrarse’ al dólar bajo no es una política pública

Aceptar sin cuestionamiento la sostenida apreciación del colón, como sugiere Rodrigo Chaves, implica ignorar las consecuencias que el fenómeno tiene sobre sectores económicos clave. Más allá de un tipo de cambio ‘deseable’, en el centro del debate debería estar el modelo de economía que el país quiere consolidar

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Por La Nación
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El presidente Rodrigo Chaves alega que la alta disponibilidad de dólares en el país, que empuja a la baja el tipo de cambio, no es un "tema coyuntural", sino un resultado de la mejora en la producción. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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