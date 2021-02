La «platina» viene a cuento por su valor simbólico. Pocas fallas han generado tantos inconvenientes, pero muchas otras obras son sinónimo de proverbial falta de planificación, mala administración y ausencia de responsabilidades. Barú-Piñuelas y la carretera a San Carlos están entre las obras emblemáticas, pero Paquera-playa Naranjo y otras están prontas a sumárseles. Las soluciones exigen una revisión de los procedimientos, especialmente la planificación. No obstante, una parece obvia y no debería ser difícil: acabar con la pésima práctica de no sentar responsabilidades.