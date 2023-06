Desproporción de las pensiones judiciales

La Procuraduría General de la República (PGR) señaló a los magistrados de la Sala Constitucional la existencia de una “desproporción irrazonable” en la aportación patronal del Estado a las pensiones del Poder Judicial, comparada con la contribución al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El Poder Judicial, como patrono, da el equivalente al 14,36 % del salario de sus colaboradores al sistema especial, mientras el Gobierno y sus instituciones contribuyen el 5,42 % al IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al cual pertenece la inmensa mayoría de trabajadores de los sectores público y privado.

Para los administradores del fondo de pensiones del Poder Judicial, no hay desproporción alguna, porque el examen no debe hacerse a partir de la disparidad entre las contribuciones para los dos regímenes sino con base en la proximidad entre la cotización de los trabajadores y el patrono en el propio régimen de la Corte, donde los empleados cotizan un 13 % de su salario.

Entre un 14,36 y un 13 %, argumentan, hay proporcionalidad y razonabilidad. El problema es que la contribución del Poder Judicial como patrono sale del erario, tanto como el 5,42 % aportado a las pensiones del resto de los trabajadores, y contribuye a mantener elevados beneficios, totalmente desproporcionados en relación con los demás empleados estatales.

De acuerdo con el criterio del órgano asesor, “más allá de la desigualdad en el porcentaje de contribución del Estado como patrono al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con respecto al IVM, existe una desproporción irrazonable entre ambas contribuciones, pues entre uno y otro aporte existe una diferencia del 265 %”.

Los trabajadores del Poder Judicial tienen todo derecho a destinar cualquier parte de su salario a una futura jubilación. Todo costarricense puede hacerlo mediante la suscripción de un plan complementario de pensiones, pero ninguno debe exigir a cambio una contribución proporcional al Estado.

En eso consiste la desproporción señalada por la Procuraduría y financiada por ciudadanos sin acceso a un régimen de privilegio, aunque quieran dedicar recursos para una pensión mayor. Los empleados judiciales, por otra parte, no tienen la opción de unirse a los demás bajo la sombrilla del IVM. Unos 900 de ellos manifiestan su deseo de no cotizar para el régimen especial, pero la administración no les permite el traslado al sistema básico. La única forma de hacerlo, dicen, es desligarse del Poder Judicial.

Para esos funcionarios, el sistema de jubilaciones está constituido de manera desventajosa, por la desigualdad de trato concedida a los pensionados antes de la reforma del 2018 frente a los futuros jubilados. Tampoco ignoran la insuficiencia de esa reforma para mantener el régimen ni la segura afectación de sus futuras pensiones.

Un estudio actuarial reciente confirmó los temores de los quejosos. Advirtió del rápido deterioro del sistema y recomendó reconocer, durante diez años, solo el 50 % de la inflación anual a los 4.009 jubilados antes de la reforma, porque sus “derechos fueron otorgados en condiciones actuarialmente laxas, que contribuyeron a la situación actual del Fondo”.

Precisamente, el estudio propone frenar el aumento de las jubilaciones como medida de equidad intergeneracional. En cuanto a las pensiones sucesorias, pide rebajarlas del 80 al 50 % de la pensión recibida por el beneficiario original y no reconocer durante una década el ajuste por costo de vida.

La Junta Administradora del régimen redacta una nueva reforma para presentarla a la Asamblea Legislativa el año entrante, pero no se comprometió con las propuestas del estudio actuarial. Dijo contemplar las reformas “razonablemente justas para el beneficio del régimen como un todo, lo que no necesariamente se traduciría en acoger estas propuestas”. Los afiliados disconformes tienen razón para estar inquietos. y cuanto más jóvenes, más.