Cálculos del ICE

Para convencer a los diputados de liberar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de la regla fiscal, Marco Acuña, presidente ejecutivo de la institución, advirtió sobre posibles apagones a mediano plazo. El país, dijo Acuña, ya se vio obligado a importar energía del Mercado Eléctrico Regional (MER) y aumentó el uso de las plantas térmicas con un costo de ¢40.000 millones.

Poco antes de encender las plantas térmicas, con altos costos económicos y ambientales, el presidente ejecutivo había planteado a la Asamblea Legislativa la intención de eliminar el 40 % de ellas. Ese error habría puesto al país en riesgo de sufrir apagones, no por falta de inversión, sino por pura imprevisión.

El ICE tampoco necesita invertir para poner en funcionamiento las plantas de generación privada. La inversión está hecha y ni siquiera sus propietarios pueden alegar el peso de una carga financiera para pretender tarifas más altas. Por otra parte, el país sigue imponiendo límites a nuevos proyectos de generación privada y desperdicia hasta 30 MWh de la generación distribuida, que es una cantidad pequeña, pero podría crecer.

No obstante, el presidente ejecutivo dejó pasar la oportunidad de profundizar en las razones de la escasez reciente. La empresa estatal la enfrentó mediante la importación de energía centroamericana y la quema de hidrocarburos, pero esa necesidad no tuvo su origen en la falta de inversión. Según el funcionario, si el ICE sigue sometido a la regla fiscal, hay riesgo de apagones a mediano plazo, es decir, el límite impuesto a las inversiones no explica lo sucedido en el pasado reciente. Ni siquiera explicaría un apagón en la actualidad.

Tan convencido estaba el presidente ejecutivo de la capacidad de enfrentar la demanda y su crecimiento que en agosto del 2022 anunció el cierre de las plantas térmicas ante la Comisión Especial de Sector Energético Nacional. La promesa no tendría explicación si Acuña hubiera dudado, en ese momento, de la capacidad de abastecer el mercado sin el respaldo de esas plantas. Confiaba, pues, en la capacidad instalada, restándole la mitad de la generación térmica. Ese cálculo debió hacerlo con la estimación de la demanda “a mediano plazo” como elemento fundamental.

Lo señalado contrasta con la escasez sufrida meses más tarde, pero no explica los motivos de la carestía. Así como calculó mal la oportunidad de deshacerse de las plantas térmicas, un objetivo sin lugar a dudas deseable, pero imposible mientras no se asegure el abastecimiento, el ICE calculó mal la demanda energética del 2023 y la necesidad de conservar el agua de sus represas para la producción futura, sobre todo en vísperas del arribo de El Niño y sus perturbaciones climáticas.

El año pasado, la empresa pública nacional fue el principal exportador de energía en Centroamérica. La mayor parte de esas ventas fueron producto de las plantas hidroeléctricas y se reflejan en una mejora de los resultados económicos de la institución.

Ahora, llegó el momento de pagar la factura. El embalse del Arenal, el reservorio más grande del país, alcanzó a finales de mayo uno de los niveles más bajos de los últimos diez años. El embalse, de 87 kilómetros cuadrados, cayó a 533 metros sobre el nivel del mar cuando puede llegar hasta 546. Las fotos de las lápidas del cementerio del viejo Arenal, usualmente cubiertas por el lago, dramatizan el problema.

Por otra parte, el uso de energía térmica mucho más cara obligará a aumentar las tarifas en un 10,21 % a partir del 1.° de julio, aunque el ICE hace malabares para presentar el ajuste a la opinión pública de manera más favorable. Los consumidores pagaremos los ingresos generados por la empresa pública mediante la exportación.

En el 2022, las ventas a Centroamérica produjeron $56,9 millones (¢31.314 millones). Ese mismo año, el ICE importó 54.233 MWh a un precio promedio por unidad de $167,9 (¢92.345). Pagó un total de $9,1 millones (¢5.008 millones), es decir, un 127 % más por MWh importado en relación con el precio cobrado al MER.

Las plantas hidroeléctricas generan el 70 % de la electricidad consumida en el país. Los embalses son capaces de guardar agua de un año a otro y proveer energía en la época seca si se les administra con cuidado. La previsión y la prudencia no están entre los recursos limitados por la regla fiscal.