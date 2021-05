A pesar de su retórica, el Gobierno –sin excepción– no ha querido practicar una verdadera reforma del Estado, como sí lo han hecho otros países cuya situación fiscal se ha hecho inmanejable, incluyendo Grecia, España e Italia, donde se recortó el empleo público y redujeron los salarios de los servidores para compensar años de expansión real que no se correspondía con los verdaderos recursos disponibles. El Ministerio de Hacienda ha dicho que no piensa tocar salarios ni el empleo actual en el sector público; tampoco ha cuestionado instituciones ni programas ni la efectividad del gasto a nivel agregado o macroeconómico ni, mucho menos, puntual. La prueba más evidente es que el déficit fiscal sigue rondando el 6% del PIB y podría ser mayor si la crisis financiera europea nos golpea, merma el crecimiento y baja la recaudación, y suben las tasas de interés. Un plan B debería prever esa eventualidad.